Une femme arrêtée chez Johnny Depp

Une femme sans-abri se serait introduite par effraction dans la maison de l'acteur hollywoodien Johnny Depp située à Hollywood Hills et se serait enfuie après l'activation du système de sécurité, juste avant l'arrivée de la police, selon TMZ.



Les rapports ont révélé que la personne est entrée dans la maison avec l'intention de la cambrioler. Mais on ne sait pas si quelque chose a été volé.



Décidément, la période est difficile pour Johnny Depp. L'acteur Pirates des Caraïbes a quitté la franchise du film Fantastic Beasts, quelques jours après avoir perdu son procès en diffamation contre News Group Newspapers (NGN), société éditrice du Sun début novembre. Pour rappel, le tabloïd britannique The Sun, avait décrit en mari violent envers son ex-épouse Amber Heard.

Le juge Nicol avait tranché en faveur du tabloïd, estimant dans son jugement que les qualifications du Sun étaient "substantiellement vraies" car "la grande majorité des agressions présumées ont été prouvées". Fin novembre, le juge a aussi ordonné à Johnny Depp de payer un peu plus de 628.000 livres (705.000 euros) au Sun pour couvrir ses frais de justice.



Dans une lettre aux fans, l'acteur d'"Edward aux mains d'argent" a déclaré qu'on lui avait "demandé de démissionner" de son rôle de Gellert Grindelwald et qu'il avait "respecté cela et accepté cette demande".



Il a qualifié le jugement de diffamation de "surréaliste" et a confirmé son intention de faire appel.



Le célèbre studio Warner Bros a confirmé la décision et annoncé que son rôle serait remanié. Il a déclaré : "Nous remercions Johnny pour son travail sur les films à ce jour".

Johnny Depp et Amber Heard s'étaient rencontrés sur le tournage de "Rhum Express" en 2011, avant de se marier en février 2015 à Los Angeles, en Californie.



Le couple avait divorcé avec fracas début 2017. L'actrice de "Danish Girl" et "Aquaman" avait alors évoqué "des années" de violences "physiques et psychologiques", accusations vivement rejetées par Johnny Depp.