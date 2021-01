Ces deux chiens voient la neige pour la première fois: "C'était merveilleux de les voir" (vidéo)

Lisa et Rusty Hanafin se sont réveillés pour laisser sortir leurs chiens de huit mois, Harry Winston et Louis Vuitton, dans leur jardin arrière à New York, après une tempête de neige. La mère de deux enfants, âgée de 54 ans, dit que les chiens ont trouvé cela si "merveilleux" qu'elle n'a pu les attirer à l'intérieur qu'avec des hot-dogs, rapporte le Daily Mail.



Son mari Rusty, 60 ans, a déclaré que dès que les deux animaux ont réalisé que les "sables mouvants" blancs ne leur feraient pas de mal, ils ont pensé que c'était "la meilleure chose qu'ils aient jamais découverte".



Les images montrent Rusty ouvrant la porte pour montrer la neige aux chiens, assez hésitants au début. Mais le duo a fini par se lancer et sauter à travers les montagnes de neige.



Lisa a déclaré: "C'était merveilleux de les voir jouer dans la neige - quand la neige tombait, ils levaient les yeux pour essayer de l'attraper - c'était incroyable". "Ils pensaient que c'était merveilleux. Nous n'arrivions pas à les faire rentrer et il a fallu un sac de hot-dogs pour y parvenir".



