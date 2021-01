La décision radicale que Meghan et Harry ont prise suite à l'insurrection du Capitole

Le duc et la duchesse de Sussex ont décidé d'abandonner les réseaux sociaux. Et ce, afin de se concentrer sereinement sur les nouveaux rôles qu'ils se sont attribués aux États-Unis, relate le journal du Sunday Times.

Harry et Meghan, qui ont rassemblé plus de 10 millions d'abonnés sur leur compte officiel Instagram royal, auraient été déçus et bouleversé par la "haine" qu'ils ont rencontrée en ligne.

Le Sunday Times a rapporté que le couple, qui a démissionné de ses fonctions de membres de la famille royale l'année dernière, n'a pas l'intention d'utiliser les médias sociaux pour promouvoir son organisation à but non lucratif, Archewell. Et sachez qu'il est très peu probable qu'ils reviennent sur les différents réseaux sociaux à titre personnel.

Cette décision a été convenue alors que les Etats-Unis multiplient les critiques contre les entreprises de médias sociaux. Les réseaux sociaux ont donné une plate-forme à Donald Trump, le président américain, d'inciter l'insurrection du Capitole. Depuis, il a été suspendu de Twitter, Facebook et Instagram.

Quand ils étaient en fonction dans la famille royale, Harry et Meghan alimentaient leur compte @sussexroyal sur Instagram et ont amassé plus de 10,4 millions d'abonnés. Ce compte officiel n'a plus publié de nouveau contenu depuis leur départ de l'Angleterre en mars 2020.

Le couple a accepté de ne plus utiliser le mot "royal" dans leur nouvelle vie visant à gagner leur indépendance financière aux Etats-Unis.

Meghan a déjà longuement évoqué les abus en ligne dont elle a été l'objet et a déclaré qu'elle était la personne la plus trollée au monde en 2019. Apparaissant sur le podcast Teenager Therapy en octobre de l'année dernière, elle a déclaré: "On me dit qu'en 2019 J'étais la personne la plus trollée au monde, homme ou femme, alors que j'étais même inactive vu que j'étais en congé de maternité."