Gad Elmaleh hospitalisé après avoir contracté le Covid: il raconte son calvaire

Ce dimanche, Gad Elmaleh était l'invité de l'émission Sept à Huit. L'occasion pour l'humoriste de revenir sur un épisode difficile qu'il vient de vivre : le Covid. Si certains passent à travers assez facilement, pour d'autres, les choses se compliquent.

"Des montées de fièvre qui m’étourdissaient… c’était vraiment éprouvant !"

C'est le cas du comédien qui a été sévèrement touché par le virus et s'est retrouvé hospitalisé. "Je suis rentré à l’hôpital Saint-Antoine le 5 mars, dans un état… C’est vraiment la fatigue, c’est vraiment dormir des dizaines d’heures d’affilée en pleine journée, ne pas comprendre où j’étais quand je me réveillais, ne plus avoir d’appétit, avoir des douleurs très très fortes partout, des montées de fièvre qui m’étourdissaient… c’était vraiment éprouvant ! C’était la grippe multipliée par dix, vingt !", a-t-il expliqué dans l'émission.

Et ce n'était que le début, les choses se sont encore compliquées ensuite.

"Ensuite des complications : infection pulmonaire, péricardite, des complications cardiaques. J’étais incapable de monter des escaliers sans être essoufflé comme si j’avais couru un marathon… c’était vraiment éprouvant. J’ai mis trois, quatre mois pour vraiment retrouver la forme, pour faire du sport, pour être complètement comme avant."

Gad Elmaleh souhaite donc se faire vacciner et aimerait que ses proches le fassent aussi. "D’abord, j’enverrai mes parents le plus vite possible, puis après moi j’irai", a-t-il conclu.