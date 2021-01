Une célèbre marque de crème glacée lance une gamme de desserts... pour chiens

Votre animal de compagnie ne vous regardera plus jalousement en train de déguster votre glace. En effet, les collations pour chiens sont un secteur en pleine expansion. Surfant sur cette tendance, la marque américaine Ben & Jerry's lance une gamme baptisée "Doggies Desserts", destinée aux chiens.

Ces préparations se présentent dans le même packaging que les glaces destinées aux femmes et hommes. Deux saveurs sont disponibles : l'une au beurre de cacahuètes et bretzels, l'autre fait avec de la citrouille et des mini biscuits. Des collations préparées avec des ingrédients adaptés aux chiens, notamment une base de beurre de tournesol.