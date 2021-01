La transformation impressionnante de Soma Riba (Collectif Métissé): il explique sa méthode pour perdre du poids

Soma Riba est avant tout connu pour ses tubes au sein du Collectif Métissé, mais il était l'invité du RTL Info avec Vous pour parler de tout autre chose : son régime. Il répondait aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans à l'occasion de la parution de son livre "Laisse tomber tes kilos".

Vous êtes méconnaissable. Qu'est-ce qui a fait le déclic ?



Le déclic, ça a été une photo de moi sur les réseaux sociaux. J'ai vu une photo de moi et j'ai dit à mon chauffeur : "C'est qui ?" Il m'a répondu : "Mais c'est toi. T'es gros." Et là c'était le choc. Je me suis dit "il faut que je fasse vraiment quelque chose". Et je suis parti dans une recherche de perte de poids, mais durable (...)



Vous expliquez votre propre méthode, le "VOOM", qu'est-ce que ça veut dire ?



C'est volonté. Parce que le mot principal, c'est la volonté. Quoiqu'il arrive. Après il faut quand même de l'organisation, parce qu'il faut être organisé. Il faut avoir des objectifs et il faut être motivé (...)



Vous pratiquez le jeune intermittent et le zéro sucre. Qu'est-ce que le jeune intermittent ?



C'est une période de jeune où on ne mange rien, où l'on boit mais des boissons non sucrées. Et c'est sur une période entre 14 et 16 heures, c'est à dire qu'une fois le dernier repas pris le soir vers 20h, on ne remange que le lendemain vers midi. Et moi je balaye d'un revers de la main la fameuse expression qui dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Moi je dis "non", le petit déjeuner il faut le sauter (...)