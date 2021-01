Sylvie Tellier crée la polémique en évoquant le rôle "essentiel" de Miss France

Invitée dans une émission sur RMC, la présidente du concours Miss France a provoqué un véritable tollé. En effet, elle a soutenu que

même si le monde entier est en proie à une crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, Miss France doit aller à la rencontre des

Français.

Amandine Petit, élue Miss France 2021 en décembre dernier, a déjà créé une belle polémique en provoquant un bain de foule dans un centre commercial en Moselle. Elle avait d'ailleurs été renommée sur les réseaux sociaux Miss Cluster. En revenant sur cette épisode, Sylvie Tellier a fait pire que bien: "Elle a été élue devant plus de 10 millions de téléspectateurs. Dès qu'elle sort de chez elle, elle créé des attroupements", a-t-elle justifié. Et de compléter: "Est-ce qu'on veut mettre Miss France au chômage? (à cause de la pandémie de coronavirus) Non, parce que Miss France est élue pour aller à la rencontre des Français."

Une intervention qui a fait sauter de leur chaise plusieurs Français qui se sont révoltés sur les réseaux sociaux: "Alors que les cinémas, les restaurateurs, les bars, les musées oui". "Son nouveau métier, super spreader ", "Bah oui voyons miss France est quand même beaucoup plus nécessaire au bien-être des Français que les restos ou les cinés", "Ça je dois dire que c'est absolument essentiel! Quelle belle connerie", ont réagi des internautes offusqués par la présidente du comité Miss France.