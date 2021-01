Harry Styles et Olivia Wilde: "Il est la cause de sa séparation avec son fiancé"

La relation entre Harry Styles et Olivia Wilde n’est connue que depuis peu, mais durerait depuis le mois d’octobre déjà. Les deux stars auraient commencé à se fréquenter alors que l’actrice était encore fiancée à Jason Sudeikis.

En novembre dernier, Jason Sudeikis et Olivia Wilde annonçaient la fin de leur idylle. Les deux acteurs ont deux enfants ensemble, Otis, 6 ans et Daisy, 4 ans. Selon une source citée par le Daily Mail, le chanteur et nouvel amant d’Olivia Wilde, Harry Styles, serait à l’origine de cette rupture.

"Jason et Olivia éprouvaient des difficultés dans leur relation depuis un certain temps. Ils ont tenté de travailler sur ces problèmes, parce que l’acteur aimait toujours sa fiancée. Mais il a ensuite découvert la liaison entre Harry et Olivia et a abordé le sujet. L’actrice a alors demandé le divorce."

Début janvier, Harry Styles et Olivia Wilde ont assisté en couple à un mariage en Californie. La nouvelle de leur relation s’est alors propagée dans les médias. Le chanteur n’a pas apprécié et a lancé une enquête pour savoir qui avait dévoilé cette information.

Toujours selon cette source, le chanteur est donc en train de répandre de fausses rumeurs dans son entourage pour savoir qui est la taupe.