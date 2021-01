Alix et Mathieu de Koh Lanta trahis par un ex-candidat de Top Chef: ils sont en couple

Alix et Mathieu attisent la curiosité des fans de Koh Lanta depuis leur sortie du jeu. De nombreux internautes les disaient déjà en couple, c’est confirmé. Thibault Barbafieri, ex-candidat de Top Chef a vendu la mèche sur Instagram.

Après des semaines de doute, l’information est confirmée. Alix et Mathieu de Koh Lanta sont bel et bien en couple. Les ex-candidats des 4 terres ne se lâchent plus et avaient déjà suscité des réactions en partant en Guadeloupe.

Mais celui qui les a trahis, c’est Thibault Barbafieri, ex-candidat de Top Chef en 2018. Il s’est filmé sur Instagram: "Juste un petit message… Si tu galères à dater ta meuf, bah tu m'appelles et on fait un petit repas comme ça," dit-il avant de tourner la caméra vers le couple, assis devant un magnifique repas sur le sable.

En légende, il écrit: "Salut les Hommes ça c’est cadeau hésitez pas j’ai plein de conseils romantiques en plus de votre comportement de gentlemen! Lol. Blague à part soyez au top. Merci aux stars @alixkohlanta & @mathieu_kohlanta pour ce bon moment, vous êtes beaux."