Cet homme de 24 ans se dit "cyborg" et "transespèce": il s'est fait implanter des ailerons sensoriels météorologiques (photos)

Manel De Aguas, un Catalan 24 ans, se dit "transespèce" et s'est fait implanter deux ailerons sur la tête. L'homme, qui dit ne pas se sentir totalement humain, a conçu lui-même ces 2 "oreilles" en silicone. Il les a faites implanter chirurgicalement au Japon afin de capter la pression atmosphérique, l’humidité et les changements de température.

Également réalisateur, il se décrit parfois aussi comme un cyborg et dit être indifférent à ce qu'on peut penser de lui. Il se bat pour les droits de la communauté transespèce : il a d'ailleurs fondé la Société transespèce en 2017 avec un artiste catalan, Neil Harbisson, et la danseuse Moon Ribas.

Elle s'est fait poser des implants dans les pieds et comme ils sont connectés à des capteurs sismiques en ligne, elle ressent les tremblements de terre. Quant à Neil Harbisson, artiste et daltonien, il s'est fait implanter une antenne de cyborg sur le somment du crâne, lui permettant de sentir et d’entendre les couleurs sous forme de vibrations audibles à l’intérieur de sa tête



©AFP



