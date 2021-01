Le Seigneur des Anneaux: découvrez l’histoire de la série

La série sur Le Seigneur des Anneaux est le projet emblématique et faramineux d’Amazon Prime Video. Les fans de la saga sont impatients de découvrir l’univers de la série, mais surtout l’histoire qu’elle racontera.

Le projet du Seigneur des Anneaux a été annoncé il y a trois ans déjà. Le projet a pris du retard en partie à cause de la pandémie de coronavirus. Néanmoins, les choses avancent et le synopsis officiel de l’histoire vient d’être dévoilé. Les événements de la série se situeront 1000 ans avant ceux des films.

"La série à venir d’Amazon Studios présente pour la toute première fois sur les écrans les légendes héroïques du légendaire Second Âge de l’histoire de la Terre du Milieu, relate le site spécialisé dans l’univers de Tolkien, theonering.net. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées. Des royaumes sont devenus gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l’espoir était suspendu par le plus fin des fils et le plus grand des méchants qui a jailli de la plume de Tolkien menaçait de couvrir tout le monde dans les ténèbres."

La série commencera en des temps de paix avec de nouveaux personnages pour la plupart et quelques-uns plus familiers. "Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après qu’ils soient partis."

Le tournage des saisons 1 et 2 se déroulent en même temps et vient de reprendre en Nouvelle-Zélande. Le casting verra certaines têtes connues telles que Joseph Mawle (Game of Thrones), Maxim Baldry (Years and Years), Owain Arthur (Casualty), Nazanin Boniadi (Counterpart), Tom Budge (The Wrong Girl), Morfydd Clark (À La Croisée des Mondes), Ismael Cruz Córdova (Ray Donovan).