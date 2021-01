L'acteur Armie Hammer répond aux allégations qui l'accusent de cannibalisme

Nous vous le révélions ce mercredi: l’acteur américain, Armie Hammer, fait l’objet de folles rumeurs le qualifiant de cannibale. Plusieurs femmes l’accusent d’avoir voulu boire leur sang et de les avoir manipulées.

Au cours du week-end, elles ont partagés des supposés messages privés sur les réseaux sociaux, échangés avec l'acteur se livrant à des conversations sexuellement agressives et potentiellement dérangeantes.

Hammer qui était sur le point de commencer le tournage d'un film aux côtés de l'actrice Jennifer Lopez a souhaité se retirer de la production, suite à la controverse suscitée par ces présumés échanges. Son rôle sera redistribué.

En plus de quitter le film, Hammer a publié une déclaration expliquant sa décision: "Je ne réponds pas à ces conneries, mais à la lumière des attaques en ligne vicieuses et fallacieuses dont je suis soudainement l'objet, je ne peux pas laisser mes enfants pendant 4 mois à la maison et me rendre en République dominicaine pour tourner un film", a-t-il déclaré.

Hammer a également déclaré que le studio du film, Lionsgate, "me soutient dans ce domaine et je leur en suis reconnaissant." Un représentant du film a également déclaré ce qui suit: "Armie a demandé à s'éloigner du film et nous le soutenons dans sa décision", rapporte le site Buzzfeed.