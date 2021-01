Jade Lagardère rend hommage à son époux Arnaud pour les 10 ans de leur rencontre

La mannequin belge, Jade Foret de son nom de jeune fille, a rendu un hommage sur Instagram à l'homme de sa vie, l'homme d'affaires français Arnaud Lagardère. En effet, ce jeudi marquait les dix ans de leur rencontre, explique la jeune femme qui n'évoque pas souvent son mari sur les réseaux sociaux. Et de détailler: "Il y a 10 ans, j'ai rencontré cet homme, mon meilleur ami, le père de mes enfants. On a traversé des tempêtes ensemble, des chemins semés d'embûches, des moments si difficiles qu'on se demande même comment on a pu les surmonter mais aujourd'hui, je suis si fière de tout ce qu'on a accompli ensemble et surtout de la plus belle chose qui nous unira pour toujours: Nos trois enfants."

Ce message est accompagné d'une photo du couple dans une piscine. Arnaud et Jade se sont mariés le 24 mai 2013 à Paris.