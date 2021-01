"René, ça fait 5 ans déjà...": le message bouleversant de Céline Dion pour l'anniversaire de la mort de son mari

Le 14 janvier 2016, René Angelil, l'époux et manager de Céline Dion, décédait des suites d'un cancer de la gorge. Depuis, la célèbre chanteuse poursuit sa vie, démunie de son mentor, mais entourée de ses 3 fils: René-Charles, Nelson et Eddy. À l'occasion de l'anniversaire de la mort de son époux, Céline Dion a partagé sur Instagram un hommage émouvant à "son" René: "René, ça fait 5 ans déjà… Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi. Nous nous tournons vers toi maintenant plus que jamais, afin que tu nous guides, nous protèges et que tu continues à veiller sur nous", a écrit la star internationale sur son compte. Ce message émouvant était accompagné d’une photo où elle tient la main de son mari. Et de poursuivre: "Je prie pour que ton amour rayonne sur le monde entier, pour tous ceux qui, en cet instant précis, vivent des moments extrêmement difficiles. Tu es dans nos vies pour toujours. On t’aime, Céline, René-Charles, Nelson et Eddy."



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.