Cérémonie d'investiture de Joe Biden: Lady Gaga et Jennifer Lopez assureront le show

La cérémonie d’investiture d’un nouveau président aux Etats-Unis est toujours un grand moment auquel les stars participent. Pour Barack Obama, Aretha Franklin, Stevie Wonder et Beyoncé avait donné de leur personne. Joe Biden sera quant à lui accompagné de Lady Gaga et Jennifer Lopez.

La cérémonie d’investiture de Joe Biden sera différente des autres. En raison de la crise sanitaire, elle sera diffusée à la télévision et peu de personnes seront physiquement présentes. Néanmoins, les stars seront là pour faire le show. Lady Gaga chantera l’hymne national américain sur les marches du Capitole. La sécurité y sera d’ailleurs renforcée. Jennifer Lopez effectuera ensuite une prestation musicale comme l’a annoncé le comité d’organisation. Les deux chanteuses ont soutenu le futur président américain durant sa campagne. Joe Biden parle même de Lady Gaga en l’appelant sa "grande amie". Ils ont déjà travaillé ensemble sur une campagne de lutte contre le harcèlement sexuel lorsque Biden était vice-président. Le soir, l’acteur Tom Hanks présentera une émission spéciale avec des invités tels que Justin Timberlake.

