Mark Richman (Dynasty, Dallas, Beverly Hills) est décédé

Mark Richman est décédé le 14 janvier à l’âge de 93 ans. L’acteur avait joué dans beaucoup de séries telles que "Dallas", "Dynasty" et "Beverly Hills 90210".

Peter Mark Richman est décédé de cause naturelle à 93 ans le 14 janvier. Il s’est éteint à Woodland Hills en Californie. L’acteur avait suivi des cours à l’Actor Studio avant de faire ses premiers pas devant la caméra.

Malgré ses apparitions dans les films, il est surtout connu pour ses rôles dans des séries TV. On se souvient notamment de lui dans "Arabesque", "Star Trek The Next Generation", "Dynasty", "Dallas" ou encore "Beverly Hills 90210".