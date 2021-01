OSS 117 3: Jean Dujardin dans une nouvelle bande annonce irrévérencieuse

"OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire" vient de se dévoiler un peu plus dans une vraie bande annonce. La comédie emmenée par Jean Durjardin sous la direction de Nicolas Bedos garde les codes des deux premiers films avec une touche d'actualité.

Jean Dujardin enfile à nouveau le costume d’Hubert Bonisseur de la Bath dans "OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire". Après un premier teaser de 40 secondes, une première vraie bande annonce vient d’être dévoilée.

Elle s’ouvre avec une réplique de Wladimir Yordannof: "Hubert, n’êtes-vous pas le meilleur?" Et l’espion répond sans détour: "Je vous répondrai oui, ce serait de la prétention. Je vous répondrai non et ce serait de la bêtise." Les codes qui ont fait le succès des deux premiers films sont là. L’humour se veut également irrévérencieux et joue pleinement sur les préjugés.

Le film a vu sa sortie repoussée plusieurs fois à cause de la pandémie de coronavirus. La bande annonce ne passe pas à côté. "14 avril? Ce fichu microbe nous a mis un de ces micmacs dans le calendrier mon vieux…," conclut Hubert.

