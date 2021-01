Katy Perry adresse un tendre message à Orlando Bloom pour son anniversaire: "Merci de toujours monter au créneau avec moi"

Orlando Bloom vient de fêter ses 44 ans. Pour l’occasion, Katy Perry lui a adressé un tendre message sur son compte Instagram, photos à l’appui.

Katy Perry et Orlando Bloom sont ensemble depuis quatre ans. Ce 13 janvier, l’acteur a fêté ses 44 ans. Pour l’occasion, Katy Perry lui a adressé un tendre message sur son compte Instagram accompagné de photos.

Les fans ont ainsi pu découvrir des selfies exclusifs du couple. "Joyeux anniversaire mon amour, brillant père de ma Dove et miroir chatoyant qui voit et reflète pour moi ce que je ne peux pas voir. Merci de toujours monter au créneau avec moi et de ne jamais abandonner… Je suis tellement heureuse que ma lune ait trouvé son soleil. Je t’aime," écrit-elle en légende.

De nombreuses autres stars ont commenté pour adresser leurs bons vœux à l’acteur. Son ex-femme et mère de son fils, Miranda Kerr a d’ailleurs écrit: "Je vous aime tellement. Joyeux anniversaire Orlando Bloom."