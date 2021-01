Armie Hammer et son penchant pour le cannibalisme: son ex confirme les rumeurs

Armie Hammer continue de faire polémique sur les réseaux sociaux. L’acteur de 34 ans est accusé d’avoir des tendances cannibales. Bien que les révélations n’apportent aucune preuve, son ex-compagne confirme.

Les accusations se multiplient contre Armie Hammer. L’acteur de 34 ans est accusé d’avoir des penchants pour le cannibalisme. D’abord ce sont des messages soi-disant échangés avec des jeunes femmes qui ont été publiés sur les réseaux faisant naître la rumeur. Ensuite, l’acteur a annulé le film qu’il devait faire argumentant vouloir rester près de ses enfants. Enfin, son ex-copine confirme la rumeur.

Courtney Vucekovich raconte au magazine américain Page six que l’acteur fantasmait sur les blessures: "Il m’a dit qu’il voulait me briser une côte, la faire cuire au barbecue et la manger. Il me disait: 'Je veux goûter un bout de ton corps.' Si j’avais une petite coupure sur la main, il aimait bien sucer ou lécher le sang qui s’en échappait. C’est ce qu’il a fait de plus bizarre."

La jeune femme nuance tout de même les accusations en précisant qu’elle ne sait pas si toutes les accusations à l’égard d’Armie Hammer sont vraies. Elle ajoute cependant qu’ils entretenaient une relation abusive. "Il détruit les femmes puis disparaît," raconte-t-elle.