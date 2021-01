Lily Allen revient sur son passé de toxicomane: "Je me sens coupable d’avoir négligé mes enfants"

Lily Allen s’est confiée sur son passé de toxicomane. Elle admet avoir négligé ses enfants à cause de ça. Cependant, elle affirme aller mieux aujourd’hui et avoir pu construire une belle relation avec sa famille.

Lily Allen était l’invitée du podcast "The Recovery". Elle s’est confiée sur son passé de toxicomane à l’époque où ses enfants étaient des bébés. En 2014, elle et son mari, Sam Cooper, rencontrent des difficultés financières. "Nous arrivions à peine à joindre les deux bouts et j’ai été obligée de repartir en tournée. J’ai fini par faire la première partie de Miley Cyrus, en espérant gagner de l’argent rapidement. Cependant, j’étais mentalement incapable de rester loin de chez moi aussi longtemps et j’ai recommencé à boire. Plus tard, j’ai aussi consommé de la drogue. J’étais une épave."

Aujourd’hui, elle admet que sa consommation a eu un impact sur ses enfants: "Je me sens tellement coupable d’avoir négligé mes enfants dans les premières années de leurs vies et d’être partie en tournée," a-t-elle déclaré dans le podcast.

Cependant, la chanteuse britannique a remonté la pente et affirme être sobre à présent. "J’ai vraiment une bonne relation avec mes enfants maintenant. Je vais les chercher à l’école dès que je peux, je les dépose le matin et je leur prépare le dîner. Je touche du bois pour qu’elles ne se transforment pas en toxicomanes comme je l’ai fait. Elles ont l’air d’être sur la bonne voie."

La chanteuse s’est mariée en septembre dernier avec l’acteur de "Stranger Things", David Harbour. L’homme est également un ancien addict et mène le combat de la sobriété aux côtés de Lily Allen.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 17 janvier ?