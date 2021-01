Shy’m attendrait des jumeaux? La chanteuse sème le doute

Shy’m a partagé une photo énigmatique sur son compte Instagram. Certains y voient le signe que la chanteuse est enceinte de jumeaux.

Shy’m serait-elle enceinte de jumeaux? Sa dernière publication Instagram sème le doute. La photo représente une forme de choux de couleur rose. Mais ce n’est pas tant la photo qui fait réagir que la légende.

Elle écrit: "Les garçons naissent dans les choux et les filles naissent dans les roses. Ceci explique cela #chourose."

Les internautes ont été nombreux à réagir en commentaire et à demander si la chanteuse n’attendrait pas des jumeaux: "Oh des jumeaux! Un garçon et une fille! Bon courage," peut-on lire.

Shy’m doit accoucher d’ici la fin du mois. La réponse ne devrait donc pas tarder.

