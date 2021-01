Carole Bouquet évoque l'inceste et la réaction de son fils qui l'a choquée (vidéo)

Cela fait plus de 35 ans que l'actrice française Carole Bouquet milite pour la protection des enfants. Invitée dimanche soir dans le journal de 20h sur France 2, elle a évoqué le livre choc de Camille Kouchner, la familia grande. Dans cet ouvrage, la fille de Bernard Kouchner accuse son beau-père Olivier Duhamel, d'inceste sur son frère jumeau.

Lors de cette interview télévisée, Carole Bouquet a expliqué s'être plongée dans ce livre. "J’ai souffert pour elle, j’ai souffert pour son frère. J’ai souffert pour ces années de silence qui ont été obligatoires… Mais ça je le sais depuis 35 ans", a commenté la comédienne.

Et de décrire face au journaliste Laurent Delahousse les pressions psychologiques qu'endurent les victimes pour garder le silence.

Carole Bouquet s'étonne aussi encore des idées préconçues qui existent sur l'inceste. Et d'illustrer son point en évoquant une conversation qu'elle a eue avec son fils, Louis à ce sujet: "C’est un long processus, parce qu’effectivement c’est difficile à croire. Même chez moi, l’autre jour, un de mes fils m’a dit : "Oui, mais ça ne se passe que dans…" Et je lui ai dit : "Mais, Louis, comment tu peux me répondre ça ?" Et l'actrice d'argumenter à son fils : " Tu le vis depuis que tu es né. Ça se passe dans tous les milieux. Tous les milieux. Quelque soit le milieu social", a insisté Carole Bouquet.

