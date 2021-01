Gillian Anderson (The Crown et X-files): sa meilleure amie lui pique son amoureux

L'actrice Gillian Anderson qui a attiré les félicitations du public après sa prestation remarquée de l'ancienne première ministre Margaret Thatcher, dans la série The Crown diffusée sur Netflix, doit faire face à une déception amoureuse.

Il y a deux semaines, l'actrice a annoncé qu'elle n'était plus en couple avec Peter Morgan, son compagnon depuis 4 ans. Peter Morgan est le scénariste et le créateur de la série à succès The Crown.

Quelques semaines à peine après l'annonce de cette séparation, l'actrice Gillian Anderson apprend que son ex compagnon est désormais en couple avec... sa meilleure amie, Jemima Khan. Une annonce qui l'aurait fort "contrariée", selon le site du Daily Mail. L'interprète de la dame de fer "estime que son compagnon est trop vite passé à autre chose".

Jemima Khan, une millionnaire, connue pour ses nombreux petits-amis

Jemima Khan est une millionnaire célèbre au Royaume-Uni. Elle a en effet une longue liste de prétendants très connus et très riches.





Pourtant, mis à part les poches bien remplies et la célébrité, les hommes qui ont partagé sa vie semblent n'avoir pas grand chose en commun.

Elle n'avait que 30 ans lorsqu'elle s'est séparée de son premier mari, le joueur de cricket devenu politicien Imran Khan.

Après leur séparation, elle a fréquenté l'acteur de Hugh Grant pendant deux ans. Ensuite, à partir de septembre 2013, Mme Khan a fréquenté le comédien controversé Russell Brand.

En 2018, la jet-seteuse a été vue en train de quitter une discothèque londonienne avec l'ancien footballeur anglais Jamie Redknapp. Elle a même été vue en train de profiter d'une journée avec l'ancien chanteur de One Direction Zayn Malik, qui est 20 ans plus jeune qu'elle.

Cela faisait un petit temps qu'elle voulait Peter Morgan, selon le Daily Mail. Le couple a déjà emménagé ensemble alors que le scénariste a toujours refusé de s'engager dans quelque chose de plus sérieux avec Gillian. Une pilule difficile à avaler...