Vincent Queijo et Rym Renom installés à Dubaï: "La France devenait un peu anxiogène"

Vincent Queijo et sa fiancée Rym Renom vivent à Dubaï avec leur bébé Maria-Valentina. Le candidat de téléréalité et sa famille ont quitté la France pour vivre dans l'eldorado des influenceurs.



"Ça devenait un peu anxiogène dans l’Hexagone", a dit l'homme de 30 ans sur Snapchat le 14 janvier, et dont les propos ont été relayés par 20 Minutes.ch.



"On avait un petit appartement, c’était compliqué de trouver autre chose. On avait besoin de se retrouver un petit peu. Notre fille a sa chambre désormais et ça, c’est vraiment un soulagement", a expliqué le père de famille.



Il avoue qu'ils avaient pensé à s'installer au Portugal ou en Espagne avant d'opter pour Dubaï.



"Cela reste toujours une option dans notre vie. C'est juste que la situation sanitaire au Portugal fait qu’ils reconfinent. En Espagne aussi, c'est un peu compliqué, précise Vincent. Ces projets n'ont donc pas pu aboutir, mais ça reste des projets pour plus tard (...) C'est génial d'être ici, a assuré la jeune maman. Les gens sont tops et le climat est super", a confié l'influenceur.



Après Nabilla Benattia et Thomas Vergara, la JLC Family, Caroline Receveur et Hugo Philip, c'est au tour du couple de poser ses valises dans la ville aux Émirats arabes unis.

Si tous ces influenceurs s'installent à Dubaï, ce n'est pas que pour la météo clémente. Les avantages immobiliers et fiscaux y sont nombreux et la ville multiculturelle permettrait aux stars de la téléréalité d'avoir une vie plus luxueuse tout en préservant leur anonymat. Les influenceurs gagnent leur vie grâce aux placements de produits et la ville serait un cadre parfait pour le faire.

Mais pour vivre en couple à Dubaï, il faut être marié... Plusieurs couples se sont donc dit oui avant de s'installer dans la ville.