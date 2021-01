Ben Affleck est un coeur à prendre: Ana de Armas l'a largué par téléphone

Ana de Armas arbore un nouveau look cette semaine alors que sa relation avec Ben Affleck fait désormais partie du passé. L'actrice de 32 ans, qui est actuellement à Cuba, est apparue dans un message vidéo pour son amie Claudia Muma le 17 janvier, arborant un bob et une frange.

Le clip YouTube montre Ana dans ce qui semble être une chambre d'hôtel, vêtue d'un t-shirt blanc et de bijoux en or. Ana a également changé de couleur de cheveux, plus foncée. selon le magazine People, Ana et Ben se sont séparés par téléphone.

"Ils ont eu de nombreuses discussions sur leur avenir et ils ont décidé ensemble de rompre", ont rapporté des amis de l'acteur.

Une autre source a expliqué au magazine People qu'Ana, 32 ans, s'est séparée de Ben parce qu'elle ne voulait pas être liée à Los Angeles, où Ben doit être basé pour ses 3 enfants.

"Ben ne sort plus avec Ana", a déclaré une source à la publication. "Elle a rompu. Leur relation était compliquée. Ana ne veut pas être basée à Los Angeles et Ben doit évidemment le faire puisque ses enfants vivent à Los Angeles. Ils sont à des stades différents de leur vie..."

Le couple était ensemble depuis un an. Des photos prises devant la maison de Ben Affleck ce mardi montrent des équipes de nettoyage jeter à la poubelle une effigie en carton d'Ana.