 Joe Biden INCOGNITO se porte volontaire dans une banque alimentaire deux jours avant son investiture (photos)

Joe Biden va être investi en tant que président des États-Unis dans moins de 48 heures. Pourtant lundi, il était presque impossible de le reconnaître, occupé avec un groupe de bénévoles, à emballer des repas dans une banque alimentaire de Pennsylvanie. Le futur président n'était pas seul. Il était avec son épouse, Jill, sa fille Ashley, 39 ans, et sa petite-fille Finnegan, 21 ans. Protégé contre le coronavirus qui sévit encore aux Etats-Unis, Joe Biden avait caché son visage derrière un masque et des lunettes de soleil. Il portait également une casquette de baseball.

Lundi, était une journée particulière aux Etats-Unis, c'était la journée du souvenir de Martin Luther King, qui est un jour férié.

Les Américains sont encouragés à utiliser cette journée non pas comme un "jour de congé", mais comme une journée pendant laquelle ils peuvent donner de leur temps et servir leurs communautés. "Le service est un moyen approprié de commencer à guérir, à unir et à reconstruire ce pays que nous aimons '', a écrit Joe Biden sur Twitter dimanche soir. "J'espère que vous vous joindrez à nous pour honorer l'héritage du Dr Martin Luther King, Jr. en participant à la Journée nationale du service", avait-il exhorté sur les réseaux sociaux.