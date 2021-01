Barack Obama: son message d'anniversaire à Michelle fait fondre le cœur des internautes

L'ex-première dame américaine célébrait son 57e anniversaire. L'occasion pour son mari de publier un tendre message sur les réseaux sociaux.

"Joyeux anniversaire à mon amour, ma partenaire et ma meilleure amie", a écrit Barack Obama en légende de sa publication. L'ex président des États-Unis a partagé un cliché de Michelle Obama, pris dans les années 1990. "Chaque moment passé avec toi est une bénédiction, a-t-il poursuivi. Je t'aime, Miche."

Des mots doux qui ont fait craquer de nombreux commentateurs sur Instagram : "Vous nous manquez tellement, tellement !", "Je vous souhaite le meilleur", "Vous êtes la meilleure First Lady de l'Histoire", peut-on lire notamment. Parmi les réactions, celle de Kamala Harris, vice-présidente des Etats-Unis : "Merci d'avoir consacré chaque once de vous-même à la montée en autonomie de la prochaine génération de dirigeants. Notre pays et moi-même allons mieux grâce à vous".

Lundi 18 janvier, Michelle Obama a répondu en publiant un selfie en noir et blanc : "Merci à tous pour vos vœux d'anniversaire !, a-t-elle écrit. Je sais que l'année passée a été difficile pour nous tous par tant d'aspects, alors j'espère simplement que vous prenez soin de vous et que vous trouvez de la joie dans les petits moments du quotidien. Je vous aime tous."