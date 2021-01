Cette petite fille est née avec une mèche de cheveux blancs (photos)

Voici Mayah, une petite brésilienne. Talyta Youssef Aziz Vieira, 43 ans, de Jericoacoara est sa mère et quand elle lui a donné naissance en novembre 2018, elle n'a pas été choquée de voir que son bébé avait deux couleurs de cheveux différentes. Sa mère, son grand-père, sa tante et ses cousins ont tous le piebaldisme, une maladie génétique qui fait apparaître des zones de peau et de cheveux plus claires en raison d'un manque de mélanocytes dans la peau qui produisent de la mélanine.

Aujourd'hui, la fillette est âgée de deux ans et elle a toujours sa strie blanche dans sa longue chevelure noire. Mayah a appris à l'aimer. C'est important pour Talyta que sa fille ne fasse pas la même erreur qu'elle.

"J'ai essayé de cacher mes cheveux blancs jusqu'à ma vingtaine. Je les ai cachés derrière d'autres éléments - craignant que les gens ne me harcèlent. J'ai vite réalisé que j'étais unique et spéciale. Je veux donner l'exemple à Mayah. Les gens nous arrêtent toujours pour dire à quel point elle est spéciale et belle. J'espère qu'elle en sera fière", estime la maman dans le Daily Mail.

Certains soulignent la ressemblance physique qu'elle partage avec la méchante Cruella dans les 101 dalmatiens. Peu importe, Talyta, veut jouer de cette similitude. Elle en a même fait une séance photo.