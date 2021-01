Drôle de rencontre: ce skieur tombe nez à nez avec un grand tétras (vidéo)

C'est une vidéo qui fait le tour de la toile. Un skieur de fond qui circule dans un paysage enneigé... Il a l'air seul au monde quand il aperçoit dans le manteau neigeux, une silhouette noire. Il s'agit d'un animal imposant.

Interpellé par la présence de cet oiseau, le skieur fait une chute et l'animal l'approche. Ce tétras est un oiseau appartenant au groupe des gallinacés. Cette espèce à la grande queue qui se déploie comme un éventail évolue dans les forêts de montagne d'Europe et d'Asie. Son envergure peut atteindre 1,25 m. C'est le plus gros galliforme sauvage européen.

Selon le site de France 3, l'animal en question a été filmé en France dans le Jura à quelques kilomètres de la frontière suisse. L'oiseau a été filmé par un fondeur suédois qui travaille en Suisse. L'animal est connu dans la région. Il est surnommé le coq fou et n'a plus peur des hommes dont il s'approche souvent.