Randy, le frère de Tori Spelling, explique pourquoi il a quitté le métier d'acteur: "Hollywood allait me tuer"

Vous vous en souvenez peut-être. Randy Spelling jouait le demi frère de Steve Sanders dans la série Beverly Hills 90210. Ce nom de famille vous semble familier. C'est parce qu'il est le frère de Tori Spelling, l'actrice qui incarnait Donna dans la série, et le fils du producteur Aaron Spelling qui a crée les séries mondialement connues comme "La Croisière s'amuse", "Beverly Hills 90210", Melrose Place, Dynastie, Dallas, Charlie's Angels.

Alors que Tori Spelling tente de poursuivre sa carrière d'actrice, son frère Randy a définitivement tourné la page. Il a expliqué au magazine Page Six pourquoi il avait décidé d'abandonner sa carrière d'acteur et de tout simplement quitter Hollywood.

La pression de devenir quelqu'un d'important

Selon Randy, la pression sur ses épaules pour réussir dans l'industrie du divertissement était immense "parce que son père était une telle légende"...

"Je pense que je l'ai pris comme quelque chose qui m'était imposé... Je devenais devenir "important" et réaliser quelque chose de grand dans ma vie et [je me suis dit] qu'être important supposait être célèbre. Il fallait donc que je devienne acteur ou producteur, alors j'ai essayé", a confié Randy, maintenant 42 ans. "Et puis j'ai réalisé que je devais tracer mon propre chemin parce que si je ne le fais pas, cela me tuerait."

A la mort de son père, un déclic

En effet, à la mort de son célèbre père en 2006, Randy va très mal. Il suit alors une cure de désintoxication.

"Je suis allé en cure de désintoxication et après celle-ci, j'ai remis ma vie en question. Je me suis dit: 'Mon Dieu, j'ai cette seconde chance, qui est-ce que je veux être? Qu'est-ce qui me rend heureux? Pourquoi suis-je ici?' Et toutes ces questions existentielles auxquelles j'avais vraiment entrepris de répondre", a-t-il détaillé.

Ainsi, après ce questionnement, Randy a quitté Los Angeles et l'industrie du divertissement. Il a déménagé dans l'Oregon et est devenu un coach de vie. Il est maintenant marié et a deux enfants.

Il a déclaré que la décision d'aider les autres à trouver leur chemin dans la vie est la meilleure de sa vie. "J'ai vu les deux côtés de la médaille. J'ai tout eu et maintenant je suis préoccupé de rendre ma famille heureuse, mais je peux vous assurer une chose, le bonheur ne vient pas de l'argent", dit-il.

"Cela peut apporter moins de stress et offrir plus de choix, mais je travaille avec des gens qui ont très peu et des PDG et je peux vous dire que le bonheur n'a rien à voir avec l'argent."