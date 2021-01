Donald Trump a gracié le rappeur Lil Wayne

Le président américain sortant Donald Trump a gracié 73 personnes, dont le rappeur américain Lil Wayne, a annoncé mercredi la Maison Blanche, peu avant la fin de ses fonctions.



"Le président Donald J. Trump gracie 73 personnes et a commué les peines de 70 autres", est-il indiqué dans un communiqué. Ni M. Trump, ni ses enfants ne figurent sur la liste des personnes bénéficiant d'une grâce.



Lil Wayne, désigné sous son nom de Dwayne Michael Carter Jr, a plaidé coupable le mois dernier de possession d'une arme à feu, délit pour lequel il risquait jusqu'à dix ans de prison.

L'interprète de "Lollipop" a été retrouvé en possession d'une arme et de munitions lors d'une fouille d'un jet privé par la police à Miami en décembre 2019. La loi en Floride interdit aux repris de justice de posséder des armes. L'ex-compagnon de Christina Milian, qui a une maison dans le sud de la Floride, avait selon le Miami Herald admis que le pistolet plaqué or trouvé dans ses bagages était le sien. L'arme lui aurait été donnée en cadeau pour la fête des pères.

Récompensé cinq fois aux Grammy Awards, Lil Wayne s'était affiché quelques jours avant l'élection présidentielle américaine aux côtés d'un Donald Trump tout sourire. "Je viens d’avoir une super réunion avec Donald Trump. En plus de ce qu’il a fait avec la réforme de la justice pénale, le 'plan Platine' va donner à la communauté une véritable appropriation politique. Il a écouté ce que nous avions à dire aujourd’hui et a assuré qu’il pouvait nous satisfaire et qu’il le ferait", a écrit le rappeur le 29 octobre sur Twitter.

Kodak Black

Un autre rappeur, Kodak Black, incarcéré pour fausse déclaration, est également gracié, de même que l'ancien maire de Detroit, Kwame Kilpatrick, condamné en 2013 à 28 ans de prison pour corruption et extorsion de fonds.Désigné sous son nom de Dwayne Michael Carter Jr, le rappeur a plaidé coupable le mois dernier de possession d'une arme à feu, délit pour lequel il risquait jusqu'à dix ans de prison.



Steve Bannon

Le président a également gracié Steve Bannon. L'homme de 66 ans avait été l'un des artisans de la campagne présidentielle victorieuse de Donald Trump en 2016 avant d'être poussé vers la sortie par le milliardaire républicain en 2017.



Il a obtenu la clémence du président alors qu'il était accusé d'avoir détourné des fonds prétendument destinés à la construction d'un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. M. Bannon avait plaidé non coupable.



"M. Bannon a été un leader important du mouvement conservateur et il est connu pour son expertise politique", ajoute le communiqué de la Maison Blanche.



Cette grâce avait été annoncée auparavant par plusieurs médias américains.



Selon le New York Times, M. Trump a pris la décision de gracier son ancien conseiller à la dernière minute après s'être entretenu au téléphone avec lui.



La grâce présidentielle annulerait les charges portées contre Steve Bannon s'il était condamné, selon le journal.

