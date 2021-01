L'actrice Christina Ricci raconte avoir vécu un cauchemar pendant le confinement: "Mon mari m'a battue à plusieurs reprises"

L'actrice Christina Ricci a introduit une demande de divorce et a obtenu une ordonnance restrictive envers son mari James Heerdegen, l'accusant de coups et blessures. L'actrice qui interprétait Mercredi dans la famille Adams, est revenue sur le cauchemar qu'elle a vécu à la maison pendant les différents confinements décrétés à cause de la pandémie du coronavirus, rapporte le site des potins de stars TMZ.

Selon elle, son époux avec lequel elle est marié depuis 2013, a commencé à la maltraiter en décembre 2019. Dans son dossier, Christina affirme qu'il l'a battue, lui a craché dessus et lui a fait des bruits de porc au visage. Elle dit que cet incident, au cours duquel elle a souffert de multiples ecchymoses, l'a convaincue qu'elle devait le quitter. En mars 2020, Christina Ricci lui a dit qu'elle voulait divorcer mais le premier confinement a été décrété et l'actrice dit "s'être retrouvée piégée dans une maison avec un agresseur violent..."

Dans la documentation, elle affirme que Heerdegen l'a attaquée deux fois en juin, alors qu'elle était toujours en quarantaine... la poursuivant dans la maison, essayant de l'empêcher d'appeler le 911 après une dispute. Il l'aurait traînée par les poignets dans leur cour et l'a jetée dans un brasero... la laissant coupée et contusionnée.

Certaines disputes auraient eu lieu devant leur enfant âgé de 6 ans.

L'avocat de James Heerdegen a accusé la star de mentir. La défense estime que Christina Ricci consomme fréquemment de la drogue et de l'alcool, ce qui contribue à nourrir un comportement abusif envers son époux.

