 Investiture de Joe Biden: qui est Ella Emhoff, la jeune femme qui a attiré tous les regards ?

Avec son look tout droit sorti du passé, Ella Emhoff a suscité beaucoup d'interrogations ce mercredi lors de l'investiture de Joe Biden quand elle a descendu les marches du Capitole avec son frère, Cole, pour rejoindre sa place dans la tribune dans la rangée du clan de Kamala Harris.

Ella est issue du premier mariage de Doug Emhoff avec Kerstin Mackin, une cinéaste. Doug Emhoff a ensuite épousé en seconde noce à Santa Barbara, Kamala Harris. C'était en 2014.

Ella et Cole sont devenus les beaux-enfants de Kamala.

Ella, qui entretient un look transgenre, est une étudiante à la prestigieuse école de mode de Parsons School of Design. Elle alimente régulièrement son compte Instagram de ses créations unisexe. Ce mercredi, ce n'est pas une création qu'elle avait imaginée qu'elle portait mais un manteau de la maison de couture Miu-miu. La jeune femme de 22 ans a expliqué que ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à une cérémonie d'investiture et qu'elle avait envie de jouer la totale: le col, les boutons, les gants, etc... révèle CNN. Son manteau était d'ailleurs parsemé de brillants.

Ses sourcils très expressifs tout au long de la cérémonie ont également capté l'attention des spectateurs.

Après sa prestation en tant que vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris a embrassé son époux et ses beaux-enfants. Le mari de Kamala Harris est devenu le premier "second gentleman" des Etats-Unis. Oui, c'est de cette manière qu'il sera dorénavant désigné.

