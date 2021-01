L'ancien chauffeur de Jean-Pierre Bacri se confie sur 2 habitudes étonnantes du défunt acteur: "Un petit pétard et Snoop Dogg à fond"

Jean-Pierre Bacri est décédé le lundi 18 janvier, endeuillant le monde du cinéma et du théâtre. Celui qui fut son chauffeur de 2015 à 2017, Valentin Morel, se confie dans les colonnes du Parisien : une lettre très émouvante.

"Jean-Pierre était un homme droit. De ceux, quand on les rencontre, dont on souhaite immédiatement se faire un tuteur", raconte-t-il.

Il explique leur première rencontre et les deux demandes spécifiques de l'acteur. "La seule chose que je te demande, c’est de me rouler un petit pétard pour ma fin de journée. Et de me laisser mettre du Snoop Dogg à fond sur le chemin du retour", a directement réclamé Jean-Pierre Bacri.

Il évoque aussi sa "pudeur" concernant sa maladie dont il ne parlait presque pas. "Quand je l’ai rencontré, il était amaigri, parfois essoufflé, il prenait des médicaments, mais il ne me serait jamais venu à l’idée de l’interroger sur d’éventuels problèmes de santé", raconte Valentin Morel.

"J'ai eu les larmes aux yeux"

L'ex-chauffeur raconte également comment, en 2017, leur collaboration s'est arrêtée. "Je ne te prendrai plus comme chauffeur. Tu dois faire mieux que ça dans ta vie", lui avait dit Jean-Pierre Bacri, qui l'avait invité chez lui. Il n'avait pas tout compris mais quelques mois plus tard, en découvrant le film "Place publique" (2018), il se rend compte que leurs conversations dans la voiture ont été adaptées à l'écran. "J’ai eu les larmes aux yeux", dit encore Valentin Morel.