Pourquoi l'icône d'Hollywood Elizabeth Taylor était-elle très jalouse de l'actrice Nathalie Delon?

Pour le directeur du film Bluebeard, Edward Dmytryk, qui entamait le tournage de son film en 1973, employer Richard Burton n'a pas été une partie de plaisir. Entre gérer la consommation d'alcool de son acteur principal et les crises de jalousie de son épouse Elizabeth Taylor, une implosion n'était jamais loin. De plus, le tournage de son film impliquait sept superbes femmes à moitié nues faisant l'amour avec le personnage de Richard - y compris le nouveau sex-symbol Raquel Welch et l'actrice française Nathalie Delon.

Elizabeth Taylor veillait, dans cet hôtel de Budapest où l'équipe du tournage dormait, à ce que tout le monde dorme dans sa propre chambre.

Et il n'aura fallu que quelques jours, cependant, pour que Richard trahisse Elizabeth - avec Nathalie Delon. Le couple répétait une scène de nuit dans laquelle ils marchaient dans une rue et tournaient un coin.

Une fois hors de vue, ils abandonnèrent le directeur et l'équipe, et se glissèrent dans la Rolls-Royce au ralenti de Burton et s'enfuirent dans la nuit.

Elizabeth était furieuse lorsqu'elle a appris ce qui s'était passé. Elle était à Rome, où elle faisait des essayages pour son prochain film, Night Watch. Elle avait payé des membres de son entourage pour lui rapporter ce qu'il se passait en son absence.

À 5 heures du matin, cette nuit-là, elle a appelé l'InterContinental Hotel de Budapest et a demandé à Richard: "Sortez cette femme de mon lit!" Elle lui a ensuite arraché une confession au téléphone selon laquelle, pour la première fois, il lui avait été infidèle.

Il la supplia de le reprendre, mais elle le fit attendre pendant plusieurs jours. Quand elle a finalement cédé, il lui a écrit une lettre, faisant référence à un pacte entre eux pour réduire sa consommation d'alcool ainsi que la sienne.

Il lui a également acheté une bague en saphir dans le cadre de ses tentatives de l'apaiser ("C'est pour Nathalie'', aurait-elle dit en la montrant à un ami) et l'a emmenée à Vienne, où ils ont fait, selon l'expression de Richard, l"amour adorable".

L'aventure de Nathalie Delon avait rendu Elizabeth ultra-possessive de son mari. En novembre 1972, elle et Richard ont commencé à travailler sur un film qui résonnerait ironiquement avec leur vie privée. Il s'intitulait Divorce His, Divorce Hers et le réalisateur Waris Hussein a observé: "Elle ne l'a tout simplement pas laissé se détendre. Richard était tout homme, je veux dire, il était un beau gosse à tous points de vue. Beau, charismatique. Toutes les femmes du monde le voulaient."

Interrogée à ce sujet dans l'émission "Tout le monde en parle" de Thierry Ardisson en 2001, Nathalie Delon évoquera cet épisode de sa vie: "C'est Richard Burton qui m'a couru après...", soufflera-t-elle.