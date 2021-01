On connait la cause de la mort de l'actrice Nathalie Delon

Ce jeudi, nous vous apprenions le décès de l'actrice Nathalie Delon révélée en 1967 dans le film Le Samouraï. Celle qui fut la seule Madame Alain Delon s'est éteinte des suites d'un "cancer rapide", informait son fils, Anthony Delon.

Son ex-époux, Alain Delon avec lequel elle est restée en bon terme jusqu'à la fin de sa vie a détaillé les causes de son décès. Nathalie Delon souffrait d'un cancer du pancréas. "Nathalie a été ma première femme et la seule Mme Delon. On s'est mariés en 1964. On était restés constamment en contact. On se voyait souvent. Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne. Nous étions encore ensemble à Noël. Nous avons fait des photos ensemble, les dernières...", a détaillé l'acteur en deuil à l'AFP.