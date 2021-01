Mira Furlan, actrice de "Lost" et "Babylon 5", est morte à 65 ans

Mira Furlan, notamment connue pour son personnage de Danielle Rousseau dans Lost, est morte à 65 ans,

Les fans de Lost la connaissait bien pour son interprétation de la scientifique Danielle Rousseau. Elle jouait aussi le personnage Delenn dans Babylon 5. Mira Furla s'est éteinte à l'âge de 65 ans. Un communiqué a été publié sur le compte Twitter officiel de l'actrice croate, reprenant ses propres paroles : "Je regarde les étoiles. La nuit est claire et la Voie lactée semble si proche. Je vais bientôt y aller. 'Nous sommes tous poussières d'étoiles', je me souviens soudain de ces lignes issues du scénario de Joe (le créateur de Babylon 5, Ndlr). Pas une mauvaise perspective. Je n'ai pas peur. D'ici là, laissez-moi fermer les yeux et ressentir la beauté autour de moi. Et respirer sous cette nuit noire étoilée. Inspirer. Expirer. C'est tout."



Le réalisateur J. Michael Straczynski lui a rendu hommage sur Twitter : "Mira était une femme généreuse et gentille, une artiste au talent incroyable et l'amie de tous les acteurs et membres de l’équipe de Babylon 5, et nous sommes tous dévastés par la nouvelle", écrit-il. On ne connait les causes de son décès pour le moment, J. Michael Straczynski expliquant simplement que l'actrice n'était plus en bonne santé "depuis quelques temps".