Kim Kardashian: ce projet qui ne plait pas DU TOUT à Kanye West

Le couple se dirige inéluctablement vers une procédure de divorce. Un sujet que Kim Kardashian n'évoque pas pour le moment parce qu'elle garde l'exclusivité pour son émission de télé-réalité...

L'année 2020 aura été fatale à leur couple. Kim Kardashian et Kanye West vivent séparément depuis plusieurs mois. Lui dans le Wyoming et elle en Californie avec leurs quatre enfants, selon les informations de NBC News. Alors qu'ils s'étaient lancé dans une thérapie de couple pour tenter de recoller les morceaux, c'est plutôt un divorce en bonne et due forme qui se profile.

"Maintenant, le divorce est en cours parce que Kim a beaucoup mûri. Elle est sérieuse quant à sa volonté de devenir avocate, elle est sérieuse à propos de sa campagne pour la réforme des prisons. Pendant ce temps Kanye West parle de devenir président et dit d'autres conn*****, et elle en a assez", a raconté une source à Page Six.



Kim Kardashian s'est attachée les services de l'avocate Laura Wasser pour concrétiser le divorce. Et si elle ne s'étale pas dans la presse sur le sujet, ce n'est pas seulement en vue d'un procès... La fin de leur mariage sera au cœur de la dernière saison de son émission de téléréalité : Keeping Up With the Kardashians.



Ce grand déballage médiatique de leur vie de couple ne plait guère à Kanye West, qui est d'ailleurs toujours resté en retrait de cette émission de téléréalité. Selon une source citée par US Weekly, le rappeur est "moins que ravi" par la décision de Kim Kardashian d'exposer leurs problèmes privés à la télévision.