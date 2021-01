Joe Biden a retiré le bouton "Coca-Cola" installé par Donald Trump dans le Bureau ovale (photo)

Le président Biden semble s'être débarrassé du bouton "Diet Coke" que son prédécesseur Donald Trump utilisait sur le bureau résolu du Bureau ovale, relate The Independent.



Jeudi, le commentateur politique Tom Newton Dunn a tweeté une photo de Biden derrière le bureau avec des piles de décrets - mais le fameux petit bouton rouge que Trump appuyait pour obtenir sa boisson gazeuse préférée semble avoir disparu.



"Le président Biden a retiré le bouton "Diet Coke"", a écrit Dunn. "Trump l'a appuyé et un majordome a rapidement apporté un coca light sur un plateau d'argent. Il n'y en a plus maintenant".



Donald Trump avait montré le bouton aux journalistes de l'Associated Press et du Financial Times en 2017.



"En appuyant sur un bouton rouge placé sur le bureau que les présidents utilisent depuis des décennies, un majordome de la Maison Blanche est rapidement arrivé avec un coca pour le président", rapportait l'AP à l'époque.



Donald Trump s'est également vanté de la réaction de ses collaborateurs quand il appuyait sur le bouton.



"Tout le monde est un peu nerveux quand j'appuie sur ce bouton", avait déclaré l'ancien président à un journaliste du Financial Times.

