Cauet fait la fête et provoque la colère des auditeurs: "Et vos masques?"

L'animateur français Cauet a célébré ce jeudi ses 10 ans sur Youtube. L'occasion de rassembler son équipe autour d'un gâteau à plusieurs étages et de revoir les anciens de son émission. Alors que Cauet avoue avoir adoré ce moment, il en a même partagé une photo sur Instagram. On le voit, assis sur un fauteuil, entouré de 10 personnes. A coté de ce cliché, Cauet a écrit en légende: "10 ans sur YouTube, le retour des anciens. Cette soirée était magique."

La publication n'a pas plu a tout le monde comme en témoignent les nombreux commentaires postés en réaction à ce cliché. En effet, sur cette photo, personne ne porte un masque et les protagonistes ne respectent ni les distianciations sociales, ni les gestes barrières.

"Et vos masques?", demande un internaute. Nick écrit: "Pas très covid free. Bravo pour l'exemple."Et le covid dans tout ça", écrit Gesse. Emidums n'est vraiment pas content: "Et pendant ce temps-là, le peuple lambda est confiné à 18h...Masques et distanciations.."