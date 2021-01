Cauet VIRÉ de Twitch en plein direct: l'animateur EXPLOSE

Pour les 10 ans de l'émission C’Cauet sur NRJ, Cauet a organisé un direct sur Twitch le 20 janvier. L’animateur a enfreint les règles de la plateforme, relate Voici. L'homme a été coupé pendant son émission spéciale alors qu'il montrait une séquence dans laquelle un membre de son équipe se faisait percer le téton.



La plateforme qui interdit toutes les images de nudité et de violence a interrompu le live.



Cauet n'a pas tardé à réagir. "La chaîne Twitch s’est mangé un ban parce qu’on a vu un téton? Qu’ils aillent se faire foutre (...) il y a des gens qui montrent leur trou de balle sur Twitch, nous on a montré un téton (...) il faut montrer un trou de balle pour revenir, ou pas?", a lancé l'homme en colère.



"Il est incroyable, ce réseau social. Il y a donc des gens qui butent des gens à Fortnite et à GTA toute la journée, ils écrasent des personnes âgées, mais si tu montres un téton, voilà! Ils sont fantastiques", a poursuivi Cauet.



NRJ a créé le hashtag #TwitchLiberezCauet pour soutenir son animateur. Twitch a fini par céder le 22 janvier.