Kevin GONFLE ses performances sexuelles dans les Z'Amours: sa femme refuse de mentir et BALANCE le vrai chiffre (vidéo)

Kevin, un candidat des Z’Amours, a marqué les ésprits des téléspecteurs le 19 janvier. L'homme, interrogé sur ses performances sexuelles, a menti à Bruno Guillon. En l'absence de sa compagne Maureen, il a exagéré son nombre de rapports sexuels par mois, prétendant que sa femme et lui faisaient l'amour 30 fois par mois. La femme de Kevin, de retour sur le plateau quelques minutes plus tard, a été interrogée à son tour sur le sujet. "Un ami demande à votre chéri: 'Combien de fois tu fais l’amour par mois?' Il lui répond ‘ça ne te regarde pas', 'je n’en sais rien, moi' ou '30 fois'?", a demandé l'animateur.



Cette dernière a été très honnête et n'a pas hésité à corriger le mensonge de son mari. "Je n’en sais rien moi", a répondu la jeune femme.



"Kevin s’est inventé une vie à la télé", a lâché Bruno Guillon, réalisant que le candidat avant menti. "“Non mais c’est clair. Trente fois? Mais avec qui tu fais ça?”, a demandé Maureen à son compagnon.



"J’ai dit trente fois pour gonfler un peu", a répondu Kevin, embarrassé. "Bah non, tu ne gonfles pas, dis la vérité", lui a dit sa femme. "On a des enfants (...) une fois par semaine, c’est bien", a rectifié la candidate.

"Merci… Tous mes potes, voilà", a rétorqué Kevin. "Je vous avais prévenu: c’est typiquement ce moment dans l’émission où les gars essaient de faire le Rocco Siffredi… Et voilà", a dit l'animateur.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 23 janvier ?