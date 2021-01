Qui est Michael Boulos, le fiancé milliardaire de Tiffany Trump? Entre fortune et tragédie familiale

Comme nous vous l'annoncions le 20 janvier, Tiffany Trump a profité du dernier jour de son père en tant que président des Etats-Unis pour annoncer qu'elle était fiancée à son partenaire milliardaire Michael Boulos.

Le couple a immortalisé ce grand jour à la Maison Blanche lors d'une séance photo. Depuis, on en sait plus sur le jeune homme qui partage sa vie.

Michael Boulos est héritier d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Le jeune entrepreneur arabo-américain destiné à devenir le beau-fils de Donald Trump est issu d'une famille hors du commun qui a connu une immense richesse mais aussi une tragédie inimaginable, révèle MailOnline.

Le jeune homme de 23 ans, qui a demandé en mariage cette semaine la plus jeune fille de l'ancien président, Tiffany, 27 ans, avec une bague de fiançailles d'un montant de 1,2 million de dollars, est l'héritier d'un vaste empire commercial de plusieurs milliards de dollars qui s'étend sur une grande partie du continent africain.

Les racines de sa famille sont basées dans les collines du nord du Liban et s'étendent sur des décennies et des continents.

Sa mère a subi un immense chagrin avec la perte de sept membres de sa famille en l'espace de quelques jours.

MailOnline s'est entretenu avec le père du magnat de Michael, le Dr Massad Boulos. Ce dernier a raconté l'histoire de la famille et a fait part de sa joie à l'idée du prochain mariage de Michael avec Tiffany.

"C'est une excellente nouvelle, c'est une histoire d'amour extraordinaire et cela continuera à l'être", a-t-il déclaré.

Républicain de longue date, il trouve que Trump a été "le meilleur président de l'histoire récente des États-Unis, et celui qui a de loin accompli le plus grand nombre de choses". Il s'est réjoui de l'annonce des fiançailles et a déclaré que Tiffany était une belle jeune femme et très intelligente. "Michael a beaucoup de chance. Ce n'est qu'un chapitre qu'ils entament maintenant dans un long voyage d'amour et de prospérité".

Issu d'une famille chrétienne libanaise ayant des liens avec le Nigeria, la France et les États-Unis, Michael, 23 ans, est né à Houston, au Texas, deuxième d'une fratrie de quatre enfants. Les enfants Boulos ont été en grande partie élevés à Lagos.

Selon Massad, Fares (le fils acteur), aujourd'hui âgé de 30 ans, a hérité du penchant artistique de sa mère, tandis que Michael a toujours été plus enclin à prendre les rênes de l'entreprise familiale.

"Il a toujours été brillant à l'école et doué avec les gens - les deux l'ont été - mais Fares s'est attaché très tôt à jouer la comédie", a-t-il déclaré.

Il y a aussi deux sœurs plus jeunes : Oriane, 20 ans et Sophie, 8 ans.

La mère de Michael s'appelle Sarah Fadoul. Elle est la fille du magnat Zouhair Fadoul. Le groupe Fadoul possède aujourd'hui des intérêts dans 13 pays africains, notamment dans la construction, la vente, le montage et l'entretien de véhicules, des voitures aux engins de terrassement et aux tracteurs.

La tragédie

Sarah, qui a la nationalité française par sa mère, s'est installée au Nigeria et a fondé la Society for the Performing Arts in Nigeria (SPAN). Mais en 2003, alors que Michael n'avait que six ans, une double tragédie dévastatrice a bouleversé la famille jusqu'à ses racines, emportant sept membres de sa famille.

Tout d'abord, sa tante et son oncle sont morts dans un incendie de maison causé par des lumières de sapin de Noël défectueuses.

Puis, le jour de Noël, cinq autres membres de la famille de Sarah, dont sa mère et son frère, qui s'envolaient de Cotonou, au Bénin, vers Beyrouth pour les funérailles, ont également été tués lorsque leur vol charter s'est écrasé au décollage.

"Ce fut une terrible tragédie pour toute la famille", a rappelé Massad. Michael avait 6 ans à l'époque.

Son frère acteur

Michael a quitté Lagos peu après avoir terminé ses études pour aller étudier pendant trois ans à l'université privée Regent's University de Londres, où il a vécu dans un "appartement d'étudiant" d'un million de dollars près de Regent's Park.

Ce quartier est très prisé par les étudiants étrangers fortunés qui fréquentent la London Business School ou la Regent's University. Il est situé à quelques pas des cafés branchés et des boutiques cosmopolites de St John's Wood. Parmi les voisins, on trouve Tom Ford, Damien Hirst et Sasha Baron Cohen.

Michael a obtenu une licence en gestion d'entreprise globale chez Regent's, avant d'obtenir plus tard un master en gestion de projet, finance et risque à City, Université de Londres.

Michael a peut-être hérité du sens des affaires de son père et de son grand-père, mais Fares est un acteur en herbe qui est apparu fugitivement dans The Crown, jouant le rôle du réalisateur Ken Russell. Il a également eu un petit rôle dans Fantastic Beasts.

