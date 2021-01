La règle très stricte que Kate Middleton exige lors du recrutement de son staff

Le duc et la duchesse de Cambridge disposent d'une petite équipe autour d'eux pour les aider à s'occuper de leur famille et à s'acquitter de leurs fonctions royales. Bien que leur ménage soit beaucoup plus petit que ceux des autres membres de la famille, comme la Reine et le prince Charles, ils comptent beaucoup sur leur équipe pour que tout se passe bien.

Pour beaucoup de gens, travailler pour la famille royale d'Angleterre et appeler le palais de Kensington "le bureau" est le rêve ultime - il n'est donc pas surprenant que les Cambridge soient très pointilleux en ce qui concerne les personnes qu'ils embauchent. Selon une récente offre d'emploi, William et Kate ont une règle très stricte que tout le personnel doit observer.

Dans la candidature en ligne pour un rôle de gouvernant(e), le couple a précisé que les candidats devaient être doués pour "maintenir la confidentialité et la discretion", précise le Daily Mirror.

Ils ont décrit le rôle comme une "opportunité passionnante" et ont dit que le candidat ferait partie d'une "équipe positive de soutien".

L'annonce stipulait également: "Vous serez autonome et aimerez également travailler en équipe. Vous serez désireux de relever de nouveaux défis à mesure qu'ils se présentent et de développer vos propres connaissances et compétences."

