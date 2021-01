L'écrivaine Sylvie Germain: "Il y a des solitudes insupportables à subir, quand on est avec des gens avec lesquels on ne s'entend pas"

Sylvie Germain était invitée sur le plateau du RTL INFO avec Vous afin de présenter son livre intitulé "Brèves de solitude". L'écrivaine a mis des mots sur la période que nous traversons. La femme membre de l'académie royale de Belgique s'est placée dans la tête et dans la peau de plusieurs personnes pendant le premier confinement.



Dans les histoires qu'elle raconte, elle parle aussi de la solitude que l'on peut ressentir lorsque l'on est avec d'autres personnes.



"Il y a des solitudes parfois insupportables à subir quand on est avec des gens avec lesquels on ne s'entend pas par exemple", a expliqué Sylvie Germain. "Et il y a des solutions extrêmement épanouissantes ou fécondes, ça dépend", a ajouté l'écrivaine.