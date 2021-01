Ce sous-vêtement féminin est en rupture de stock à cause de la série Bridgerton

Vous êtes fans de la série Bridgerton et rêvez de ressembler à Daphne dans les bras du duc de Hastings? Et bien sachez que vous n'êtes pas la seule. Contre toute attente, l'agrégateur de données Lyst a constaté récemment une recrudescence de recherches de corset sur internet. Depuis, la diffusion de la série sur la plateforme Netflix, les corsets ont connu un pic de 123% dans les recherches, les styles de Dion Lee et Rasario étant les plus convoités.

Les corsets existent depuis des siècles - ils se façonnent bien que resserrés, mais depuis des milliers d'années, les femmes (et les hommes) se faufilent dans le vêtement, aussi inconfortable soit-il. La nouvelle série sexy de Netflix a l'air d'en inspirer plus d'un.

Les recherches sur Google sur les bandeaux en perles et les gants longs sont également en nette augmentation, un effet secondaire à cette série sexy qui frappe les imaginations, révèle le magazine In Style.

