"Il y a un PYTHON de 2 m dans votre voiture": un message laissé sur son pare-brise lui évite le PIRE (vidéo)

En Australie, un homme a trouvé un python de 2,5 mètres dans sa voiture après le signalement d'un voisin. L'homme lui a laissé plusieurs notes manuscrites sur son véhicule pour le prévenir. "Serpent, 2m, sous la voiture autour du moteur","serpent dans/sous la voiture", a écrit l'habitant d'un quartier de Currimundi, une banlieue côtière du Queensland.



Le serpent avait été repéré dans le secteur. Il avait fini par se réfugier sous le capot.



Stuart McKenzie, le propriétaire du service de relocalisation Sunshine Coast Snake Catchers 24/7, a partagé les images sur Facebook.



Stuart McKenzie, qui s'est rendu sur les lieux a pu capturer le python et l'a mis dans un sac de protection avant de le libérer plus loin. "Il est maintenant hors de danger", a dit l'homme.



La femme propriétaire du véhicule suspectait initialement qu'il pouvait s'agir d'une "farce d'un malade". Mais Stuart McKenzie a expliqué que le serpent avait peut-être été attiré par la chaleur du moteur.



"Cela montre juste que c'est bien d'avoir de bons voisins (...) c'est une chance qu'ils lui aient dit car si il avait démarré, cela aurait pu blesser le serpent et cela aurait aussi probablement endommagé sa voiture". Le python s'est enroulé sous le capot "pour se protéger de la pluie du matin".



L'expert en reptiles a ajouté que l'incident n'était certainement "pas quelque chose qu'on veut vivre lorsqu'on se réveille le matin".