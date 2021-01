La youtubeuse Grace Victory atteinte du covid plongée dans le coma le lendemain de son accouchement

Grace Victory, une youtubeuse et instagrameuse britannique qui compte plus de 220.000 abonnés, a été plongée dans le coma le lendemain de son accouchement, relate le Guardian. La femme de 30 ans a contracté le coronavirus en décembre alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Son état s'est détérioré au fil du mois. Elle a développé des symptômes de coronavirus. Les médecins ont provoqué la naissance de son petit garçon la veille de Noël avant de la placer dans le coma le lendemain en raison de problèmes respiratoires. Elle a été admise en soins intensifs.

La naissance de son fils était prévue pour le mois février, mais les médecins ont décidé d'agir vite par crainte pour son état.



Selon sa famille, son état serait "actuellement stable" et son nouveau-né "se porte bien". "Nous l'aimons tellement, tellement et nous savons qu'elle en sortira plus forte que jamais", a déclaré la famille dans un communiqué.



Charleigh, la sœur de l'influenceuse, a demandé aux gens de prier pour Grace Victory qui est toujours hospitalisé. Dans ses vidéos, l'habitante de Buckinghamshire, dans le Sud-Est de l'Angleterre, aborde la parentalité et les relations, ainsi que la santé mentale et la confiance en soi.