Détail malin: la Maison Blanche glisse sur son internet un message caché

Un message à l'intention des développeurs informatiques a été caché au milieu du code HTML du nouveau site Internet de la Maison Blanche. Une démarche qui vise à recruter de nouveaux talents.

"Si vous lisez ceci, nous avons besoin de votre aider pour reconstruire mieux". C'est par ce bref message, caché au milieu du code HTML du nouveau site de la Maison Blanche, que l'administration Biden compte attirer l'attention de nouveaux hackers et autres experts en sécurité informatique. Après cette phrase, un lien vers le United States Digital Service, l'administration fédérale en charge des services numériques.

Peu après la mise en ligne de cette phrase, le United States Digital Service a indiqué avoir reçu un grand nombre de candidatures spontanées. Une technique d'appel à candidatures qui ne passe plus inaperçue. Elle a d'ailleurs déjà été utilisée auparavant par Apple ou des médias comme The Guardian et la Société Radio-Canada.