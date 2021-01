Paris Hilton a subi une fécondation in vitro et est prête pour le nouveau chapitre de sa vie

L'héritière de la chaîne d'hôtel devenue icône de la télé-réalité, Paris Hilton, a annoncé mardi qu'elle subissait une Fecondation In Vitro et envisageait d'élever une famille avec son amoureux du moment Carter Reum.

"Nous avons fait la FIV, donc je peux choisir des jumeaux si je veux", a révélé la chanteuse I Blame You, 39 ans, sur le podcast The Trend Reporter avec Mara.

"C'est juste le gars de mes rêves… à 100%. Nous parlons de [planifier un mariage] tout le temps et de planifier les noms de nos bébés et tout cela. Donc, je suis vraiment excitée de passer à la prochaine étape de ma vie, et enfin d'avoir une vraie vie", a révélé l'ancienne jet-setteuse, visiblement prête à vivre une vie plus rangée.

C'est Kim Kardashian qui a informé sa meilleure amie sur le processus IFV à suivre.

La star de L'incroyable famille Kardashian, âgée de 40 ans, a 4 enfants. Sa fille de trois an, Chicago, et son fils de 20 mois, Psalm, sont nés par mère porteuse.

